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В азиатской футбольной сборной заявили, что не заинтересованы в матче с Россией

Сборная Пакистана по футболу не заинтересована в матче с Россией
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Александр Вильф/РИА Новости

Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал Мажар заявил, что пакистанская сборная не заинтересована в матче с Россией, передает Metaratings.

«В прошлом году у нас был разговор с РФС, который закончился отменой матча. Пакистан сейчас не желает проводить матч с Россией», — сказал Мажар.

В 2024 году в рамках октябрьского сбора должна была пройти игра с командой Пакистана. Яшал тогда сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. В итоге матч не состоялся.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в рамках мартовских сборных российские футболисты сразились с Гренадой и одержали победу со счетом 5:0.

Ранее тренер сборной России заявил, что Матвей Сафонов перерос Россию.

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