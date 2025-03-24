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Определился состав отборочного турнира в Европе на чемпионат мира по футболу 2026 года

Определились группы европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу
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РИА Новости

Стал известен состав групп европейского отборочного турнира на чемпионат мира по футболу, который в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает РИА Новости.

Европейские отборочные группы выглядят так:

группа A: ФРГ, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург;

группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово;

группа C: Дания, Греция, Шотландия, Белоруссия;

группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан;

группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария;

группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения;

группа G: Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта;

группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино;

группа I: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия;

группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн;

группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра;

группа L: Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские Острова, Гибралтар.

В финальную часть чемпионата мира попадут 16 сборных из Европы. 12 победителей групп отправятся на чемпионат мира напрямую, а остальные четыре места будут разыграны в плей-офф с участием 12 команд, занявших вторые места, и еще четырех сборных, попавших через Лигу наций УЕФА.

Матчи европейского отборочного турнира состоятся с 21 марта 2025 года по 31 марта 2026 года.

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