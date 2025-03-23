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«Ювентус» уволил главного тренера

«Ювентус» уволил Мотту, новым главным тренером стал Тудор
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Massimo Pinca/Reuters

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» уволил главного тренера Тиагу Мотту. Новым наставником туринцев станет Игор Тудор. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«Тиаго Мотта освобожден от обязанностей тренера основной мужской команды. Футбольный клуб «Ювентус» также объявляет, что мужскую первую команду теперь возглавит Игорь Тудор, который проведет свою первую тренировку 24 марта», — говорится в заявлении.

Тудор ранее работал ассистентом у Андреа Пирло. Также известно, что за досрочное расторжение контракта Мотта получит €20 млн. Под его руководством «Ювентус» расположился на пятой строчке Серии А, набрав 52 очка за 29 игр.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

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