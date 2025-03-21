У олимпийского чемпиона Большунова вновь возникли проблемы со спиной

Тренер сборной России Бородавко заявил, что у Большунова проблемы со спиной

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что у трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова вновь возникли проблемы со спиной. Его слова приводит РИА Новости.

«Спина — это проблема, влияющая на технику бега. Трудно сказать точно, что именно произошло, что стало причиной обострения», — заявил специалист.

Большунов может пропустить масс-старт на 50 км на чемпионате России, который состоится 23 марта.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

25 февраля МОК призвал международные федерации допустить российских спортсменов до зимних Олимпийских игр — 2026. По информации СМИ, в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее рекорд олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо назвали нелегитимным из-за Большунова.