Рекорд олимпийского чемпиона Клебо назвали нелегитимным из-за Большунова

Рекорд пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо на чемпионате мира нельзя считать легитимным из-за отсутствия на турнире российских лыжников, в том числе трехкратного победителя Игр Александра Большунова. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в комментарии «ВсеПроСпорт».

«Рекорд Клебо нелегитимен, так как он выиграл эти медали не в борьбе с сильнейшими спортсменами. На чемпионате мира нет Большунова, других российских лыжников. Можно было вообще не проводить этот турнир сейчас, а просто раздать медали норвежцам. Ну, пусть норвежцы порадуются этим ненастоящим победам и медалям», — заявил он.

8 марта Клебо выиграл марафон на мировом первенстве. Для Клебо эта победа на текущем чемпионате мира стала шестой. Он побил рекорд президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая на мировом первенстве в 1997 году завоевала пять золотых наград.

Клебо — 15-кратный чемпион мира, четырехкратный обладатель Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/2022, 2022/2023), четырехкратный победитель многодневки «Тур де Ски» (2018/19, 2021/22, 2022/23, 2024/25).

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжных гонок (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде-2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее в МОК заявили, что россияне должны иметь возможность участвовать в ОИ-2026.