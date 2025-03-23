Экс-тренер «Зенита» раскрыл, почему не прилетит на юбилей клуба

Петржела не приедет на юбилей «Зенита», потому что его «убьют в Чехии»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела объяснил, почему не сможет приехать на юбилей клуба. Его слова приводит РИА Новости.

«Для меня будет сложно прилететь в Россию — в Чехии меня просто убили», — заявил специалист.

Петржела также добавил, что расстроен этим фактом, поскольку у него осталось много друзей в Санкт-Петербурге.

Петржела возглавлял клуб с берегов Невы с 2003 по 2006 год. Вместе с петербургским клубом он стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) 2003 года. Чемпионом в том сезоне стал московский ЦСКА, тройку сильнейших замкнул казанский «Рубин». После ухода из «Зенита» Петржела тренировал азербайджанский «Нефтчи», а также ряд словацких и чешских клубов.

В текущем сезоне чемпионата России «Зенит» идет на третьем месте, отставая от «Спартака» по дополнительным показателям — у обоих коллективов по 43 очка. Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Краснодар» с 46 набранными баллами.

Ранее Петржела рассказал, что в Чехии о России пишут только плохое.