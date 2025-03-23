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Украинская рекордсменка проиграла чемпионат мира

Украинка Магучих не смогла выиграть золотую медаль на ЧМ в Китае
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Reuters

Украинская рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих не смогла выиграть чемпионат мира в помещениях, который проходит в китайском Нанкине.

Она заняла третье место с результатом 1,95 метра. Первые два места достались представительницам Австралии с результатом 1,97 м: первой стала Никола Олислагерс, а второй — Элеанор Паттерсон. Выступающая за Кипр россиянка Елена Куличенко стала седьмой (1,92 м).

23-летняя Магучих ранее трижды выигрывала ЧМ в помещениях в 2021, 2023 и 2024 годах. Также она выиграла золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. Также украинке принадлежит мировой рекорд — за месяц до старта Олимпиады Магучих, в том же Париже, прыгнула на 2,10 м.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее Криштиану Роналду поругался с журналистом.

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