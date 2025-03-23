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Грузия разгромила Армению в матче Лиги наций

Грузия со счетом 6:1 разгромила Армению во втором матче плей-офф Лиги наций
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Irakli Gedenidze/REUTERS

Сборная Грузии по футболу разгромила национальную команду Армении во втором матче плей-офф Лиги наций.

Встреча, которая состоялась на «Динамо-Арене» имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси, завершилась победой хозяев со счетом 6:1. Грузины уже в первом тайме забили пять раз: на 4-й минуте в свои ворота мяч отправил Вараздат Ароян, на 14-й отличился Георгис Микаутадзе, на 23-й — Георгий Чакветадзе, на 27-й — Отар Китеишвили, а на 35-й Микаутадзе оформил дубль. Эдгар Севикян на 48-й минуте забил единственный гол Армении, а на 62-й минуте окончательный счет встречи установил Хвича Кварацхелия.

Первая встреча также завершилась разгромной победой Грузии со счетом 3:0. Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги наций они будут играть в Лиге B, а Армения — в лиге C.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Ювентус» уволил главного тренера.

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