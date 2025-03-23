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Конкурент Сафонова может покинуть «ПСЖ»

Corriere della Sera: Доннарумма может перейти в «Интер»
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Robert Michael/Global Look Press

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в итальянский «Интер». Об этом сообщает Corriere della Sera.

Источник утверждает, что 26-летний вратарь сборной Италии может принять предложение «Интера», потому что в структуре клуба работает его бывший тренер Джанлука Спинелли. Ожидается, что переговоры начнутся в конце сезона.

Ранее Доннарумма выступал за принципиального соперника «Интера» — «Милан». В текущем сезоне он пропустил 29 мячей в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующий контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до лета 2026 года, а его рыночная стоимость оценивается € 35 млн.

«ПСЖ» — лидер чемпионата Франции. После 26 туров в активе парижской команды 68 очков. «Марсель» отстает от соперника на 19 баллов, «Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет 47 очков.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн может вернуться в АПЛ.

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