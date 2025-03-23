Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кейн может вернуться в АПЛ

El Nacional: Кейн хочет завершить карьеру в Англии и может перейти в «Ливерпуль»
close
Oliver Kaelke/Defodi Images/Global Look Press

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн хочет завершить карьеру в Англии и может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ) после окончания сезона. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на источники, близкие к футболисту.

Издание утверждает, что фаворитом на подписание 31-летнего англичанина является «Ливерпуль»: мерсисайдцы готовы предложить Кейну амбициозный проект, сплоченную команду и реальные амбиции. Отмечается, что контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 2027 года, но решающим должно стать желание футболиста.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. В текущем сезоне у него 32+11 по системе «гол+пас» в 37 матчах. Рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Кейн проиграл шестой финал в карьере.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами