Еще два футболиста покинули расположение сборной России

Сергеев и Обляков не сыграют с Замбией

Главный врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев и полузащитник Иван Обляков вернутся в расположение клубов и не сыграют в товарищеском мачте против национальной команды Замбии. Его слова приводит официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«В связи с высоким риском обострения хронического перегрузочного состояния после выполнения лечебно-профилактических мероприятий Иван Сергеев и Иван Обляков направляются в расположение клубов для подготовки к будущим матчам», — заявил Хайтин.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в рамках мартовских сборной российские футболисты сразились с Гренадой и одержали победу со счетом 5:0.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее выступающий за Замбию экс-игрок РПЛ оценил предстоящий матч с Россией.