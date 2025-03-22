Выступающий за Замбию экс-игрок РПЛ оценил предстоящий матч с Россией

Ранее выступавший в Российской премьер-лиге (РПЛ) футболист сборной Замбии Кингз Кангва заявил, что матч с их национальной командой очень важен для России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Матч с Замбией очень важен для России. В той ситуации, в которой оказалась команда, важно играть в любых матчах, ценить каждую возможность и футболистам, и болельщикам. Мы рады приехать в Москву и получить этот опыт», — заявил Кангва.

Вместе с братом Эвансом Кингз Кангва с 2018 по 2022 год выступал за тульский «Арсенал». Всего в активе футболиста 55 матчей за команду, в которых ему удалось забить шесть мячей и отдать девять результативных передач.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в рамках мартовских сборной российские футболисты сразились с Гренадой и одержали победу со счетом 5:0.

Ранее сборной России предрекли трудности в матче с Замбией.