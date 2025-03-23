«Смотрите в глаза»: Роналду поругался с журналистом

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду поругался с журналистом во время пресс-конференции перед матчем Лиги наций с национальной командой Дании.

Во время пресс-конференции журналисты спрашивали о недостатке у сборной желания побеждать и показывать красивый футбол, о способности 40-летнего Роналду играть по 90 минут, а также критиковали команду Роберта Мартинеса.

«Честно говоря, некоторые из заданных вами вопросов были просто неуважительными. Если вы хотите получить от меня ответы, то смотрите мне в глаза (показал жестом), когда задаете вопросы. Нет смысла спрашивать меня о чем-то, а потом смотреть в компьютер. У тебя будет время для этого позже», — заявил форвард.

Португалия сыграет дома с Данией в ответном матче 1/4 финала Лиги наций 23 марта. Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу Дании.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее тренер сборной Португалии призвал не говорить о Роналду в каждой игре.