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Знаменитая фигуристка двумя словами охарактеризовала номер Волосожар и Транькова

Экс-фигуристка Попова: номер Волосожар и Транькова не мог не тронуть
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РИА Новости

Знаменитая российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду и выигрывавшая Универсиаду и этапы Гран-при, в комментарии для «Газета.Ru» высказалась о прошедшем накануне турнире «Русский вызов», отметив семейный номер Татьяны Волосожар и Максима Транькова, а также подчеркнув, что сам турнир не порадовал большим количеством ярких выступлений.

«У Максима с Татьяной был очень трогательный и красивый номер. Когда такая ледовая семья выходит в полном составе, это не может не трогать. А так не могу сказать, что в этот раз было очень много запоминающихся номеров», — считает Попова.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков сделали в своем выступлении акцент на важности близкого человека и семейности, выведя в конце проката на лед всех трех своих детей. С этим выступлением они попали в восьмерку сильнейших по итогам турнира. Чемпионом стал Макар Игнатов, второе место досталось Дмитрию Алиеву, а третьей закончила Елизавета Туктамышева, которая год назад завоевала на «Русском вызове» вторую позицию после Алексея Ягудина, победившего также в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова больше не будет участвовать в Кубке Первого канала.

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