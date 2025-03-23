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Редчайший случай в истории тенниса произошел на турнире в США

Все четыре полуфиналиста 2024 года вылетели в первом круге турнира в Майами
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Francis Mascarenhas/Reuters

На турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами произошел очень редкий случай в истории тенниса. Все участники полуфиналов 2024 года вылетели уже в первом круге.

Победитель турнира в Индиан-Уэллсе Джек Дрейпер проиграл чеху Якубу Меншику, финалист прошлого года Хольгер Руне из Дании проиграл американцу Рейлли Опелке. Испанец Хауме Муньяр обыграл россиянина Даниила Медведева, а испанец Карлос Алькарас проиграл Давиду Гоффену из Бельгии.

Opta Ace в социальной сети X (ранее Twitter) сообщает, что подобное произошло во второй раз, начиная с 1990 года. В 2022-м все полуфиналисты вылетели в первом же матче на «Мастерсе» в Монреале.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитываются в медальном зачете.

Ранее Медведев подверг критике мячи на турнире в США.

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