«Невозможно играть»: Медведев подверг критике мячи на турнире в США

Теннисист Медведев о мячах на турнире в Майами: ими невозможно играть

Российский теннисист Даниил Медведев во время матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США) с представителем Испании Хауме Мунаром подверг критике мячи, которыми играли спортсмены.

«Кто это допускает? Ими невозможно играть в теннис. Они недостаточно хороши», — сказал Медведев в беседе с супервайзером.

Российский теннисист в итоге проиграл поединок.

Встреча, которая продолжалась 1 час 17 минут, завершилась в двух сетах с результатом 2:6, 3:6. Медведев один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта. На счету Мунара ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии АТР.

Ранее было названо качество, которого Медведеву не хватает для стабильных успехов.