В белорусском топ-клубе рассказали, набирают ли они игроков по объявлению

В БАТЭ опровергли, что они набирают футболистов по объявлению

Главный тренер белорусского клуба БАТЭ Иван Мигаль опроверг, что клуб набирает футболистов по объявлению, передает «Советский спорт».

«Репортеры раздувают из мухи слона. Однозначно, такого не было, это фейковая информация. Была команда с 23 футболистами», — сказал Мигаль.

Летом 2024 года в СМИ появилась информация о том, что БАТЭ разместил на сайте вакансий объявление о поиске футболистов.

22 марта Петербургский «Зенит» разгромил белорусский БАТЭ в товарищеском матче. Встреча, которая состоялась на «Газпром-Арене», завершилась со счетом 5:0 в пользу «сине-бело-голубых». На 14-й минуте первый мяч забил Ильзат Ахметов. На 16-й минуте преимущество удвоил Вендел, на 25-й — счет разгромным сделал Нино. Во втором тайме дубль оформил Александр Соболев: он отличился на 56-й и 62-й минутах.

БАТЭ в первом туре своего национального чемпионата одержал победу над »Витебском» и занимает промежуточную вторую строчку.

Ранее легенда московского «Спартака» назвал интересной идею включить в Российскую премьер-лигу (РПЛ) белорусские клубы.