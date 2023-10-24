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«Приличный уровень»: легенда «Спартака» назвал интересной идею включить в РПЛ белорусские клубы

Экс-игрок «Спартака» Кечинов заявил, что РПЛ может усилиться белорусскими клубами

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов в интервью «Газете.Ru» заявил, что с интересом будет наблюдать за процессом возможного включения белорусских клубов в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По его мнению, лидирующая тройка белорусских команд вполне могла бы усилить конкуренцию среди российских клубов.

«Если честно, я не слежу за белорусским чемпионатом, поэтому не могу никак оценить уровень команд, которые играют в нем. Без этого невозможно понять их состояние и то, как их возможное включение повлияет на конкуренцию в чемпионате. Лет пять назад БАТЭ шумел в Лиге чемпионов, хорошо выступал в Лиге Европы. На лидеров, на первые три команды, у которых приличный уровень, было бы интересно посмотреть в РПЛ, это однозначно», — заявил Кечинов.

Действующим чемпионом Белоруссии является солигорский «Шахтер», чемпионом России — петербургский «Зенит». В таблице коэффициентов УЕФА Россия располагается на 26-м месте, Белоруссия — на 49-м.

Ранее идею объединить РПЛ и чемпионат Белоруссии по футболу назвали чудесной.

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Футбол. Чемпионат России
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