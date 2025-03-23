Карпин рассказал, не обидно ли ему, что Трамп и Путин общались про хоккей, а не про футбол

Карпин: не обидно, что Трамп и Путин общаются про хоккей, а не про футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что ему не обидно от того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общались про хоккей, а не про футбол, передает «Чемпионат».

«Главное, чтобы общались», — отметил Карпин.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого одобрили проведение матча между сборными, составленными из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в марте российские футболисты сборной сразились с Гренадой и одержали победу со счетом 5:0.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Владимир Познер заявил, что его огорчает российский футбол.