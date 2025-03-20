Российский журналист Владимир Познер заявил, что его огорчает российский футбол, передает Sport24.

«Рекорд Дзюбы? Не смотрю наш футбол. Он меня, в основном, огорчает. Я видел наших футболистов с очень давних времен. Примерно, с начала 50-х годов. Тогда был совершенно потрясающий футбол», — сказал Познер.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. В последний раз Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Также в марте сборная России сыграет против Замбии — матч состоится 25 числа.

Ранее европейский тренер назвал Дзюбу легендой российского футбола.