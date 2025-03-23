Российский тренер заявил, что российский футбол скоро вернется на международную арену

Тренер Овчинников: в ближайшее время ФИФА и УЕФА вернут российские команды

Российский тренер Валерий Овчинников заявил, что российские футбольные клубы и сборная скоро вернутся на международные турниры, передает Betonmobile.

«Ожидания от игры с Замбией? Победа сборной России. А еще больше хочется, чтобы ФИФА и УЕФА сняли ограничения и дали нам возможность спокойно играть на международном уровне. Я думаю, что это случится в ближайшее время», — сказал Овчинников.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в рамках мартовских сборной российские футболисты сразились с Гренадой и одержали победу со счетом 5:0.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее сборной России предрекли трудности в матче с Замбией.