Замбийский футболист украинского клуба отказался играть с Россией

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии Рубен Каманга заявил, что Голден Мафвента из украинского «Металлиста» отказался играть против сборной России, передает Sport24.

«Он отказался ехать из-за политики? Это не мое дело, есть тренерский штаб, который отправляет письма многим игрокам. Это личное дело футболистов — ехать им в сборную Замбии или нет», — сказал Каманга.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в рамках мартовских сборной российские футболисты сразились с Гренадой и одержали победу со счетом 5:0.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее тренер Игорь Колыванов заявил, что ему хочется видеть соперников уровнем повыше, чем Замбия.