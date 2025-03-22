Российский тренер о матче с Замбией: хочется видеть соперников уровнем повыше

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем матче сборных России и Замбии, заявив, что хотелось бы видеть соперников уровнем повыше, передает «Чемпионат».

«Конечно, хочется видеть соперников уровнем повыше, чтобы сборная России напрягалась. То, что сборная России много забивает и не пропускает, это хорошо, но от таких лёгких матчей все устают», — сказал Колыванов.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Также в рамках мартовских сборной российские футболисты сразились с Гренадой и одержали победу со счетом 5:0.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее сборной России предрекли трудности в матче с Замбией.