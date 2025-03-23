Тренер сборной Португалии призвал не говорить о Роналду в каждой игре

Тренер сборной Португалии Мартинес: не надо говорить о Роналду в каждой игре

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес перед ответным матчем 1/4 финала Лиги наций против Дании призвал не говорить о Криштиану Роналду в каждой игре, передает A Bola.

«Не нужно пытаться говорить о Криштиану в каждой игре. Если Криштиану Роналду забивает, он самый важный игрок в команде. Когда он не забивает – это из-за его возраста. Это несправедливо», — сказал Мартинес.

Португалия сыграет дома с Данией в ответном матче 1/4 финала Лиги наций 23 марта. Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу Дании.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Роналду заявил, что будет защищать цвета Португалии до конца жизни.