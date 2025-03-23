Роналду заявил, что будет защищать цвета Португалии до конца жизни

Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил перед матчем 1/4 финала Лиги наций против Дании, что будет защищать цвета национальной сборной до конца жизни, передает Sic Noticias.

«Я, как всегда, буду защищать цвета Португалии до конца жизни. И поэтому, если завтра я не забью, но команда победит, я вернусь домой счастливым. Я знаю, что это футбол, это моя жизнь», — сказал Роналду.

Португалия сыграет дома с Данией в ответном матче 1/4 финала Лиги наций 23 марта. Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу Дании.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим «Аль-Насра». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Роналду оформил 926-й гол в карьере.