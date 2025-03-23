Тренер «Зенита» рассказал, заслужил ли Дзюба стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заслужил стать лучшим бомбардиром в истории сборной России, передает «Матч ТВ».

«Я ничему не удивлен — в футболе все абсолютно заслуженно», — сказал Семак.

19 марта Дзюба стал рекордсменом по забитым голам за национальную команду, отличившись в матче с Гренадой (5:0). Теперь на его счету 31 мяч за национальную команду. По этому показателю он обошел Александра Кержакова (30).

13 марта нападающий получил вызов в национальную российскую команду на мартовские матчи. До этого Дзюба играл за сборную России в 2021 году в матче против Дании на чемпионате Европы (1:4). Он не получал вызов с тех пор, как Карпин возглавил национальную команду.

Россия сыграет товарищеский матч с Замбией 25 марта в Москве. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Дзюба не выйдет на поле, он уже покинул расположение команды.

Ранее была названа причина приглашения Дзюбы в сборную России.