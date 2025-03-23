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Бывшую жену экс-вратаря сборной России обязали выплатить футболисту 59 млн рублей

Экс-жену вратаря Нигмутуллина суд обязал выплатить футболисту 59 млн рублей
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ruslannigmatullin/VK

Бывшую жену экс-футболиста сборной России Руслана Нигматуллина Елену суд обязал выплатить игроку 59 миллионов рублей, передает Telegram-канал юридической компании «Гордон и сыновья».

Нигматуллин утверждал, что его бывшая жена получила все совместно нажитое имущество за 27 лет брака. Голкипер предложил Елене разделить активы, оставив себе 30% и отдав 70%, но Елена отказалась от такого варианта. Тогда Нигматуллин обвинил ее в мошенничестве.

Бывшие супруги через суд решали вопрос о разделе двух квартир в Москве и Майами, а также парковочных мест.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее Нигматуллин заявил, что после развода жене досталась квартира в Майами.

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