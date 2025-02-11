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«Проигрываю примерно 200 миллионов — ноль»: экс-вратарь сборной России о разводе с женой

Экс-вратарь Нигматуллин о разводе: бывшей жене досталась квартира в Майами
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ruslan_nigmatullin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал в передаче «Звезды сошлись» на НТВ, что после развода с женой ей досталась квартира в Майами.

«Сейчас я проигрываю примерно 200 миллионов – ноль. Мы договорились на словах, что после получения денег за квартиру, а это порядка 120 миллионов, она половину сразу перечислит мне. Этого не произошло. Ей достались прекрасная квартира в Майами и 123 миллиона», — сказал Нигматуллин.

Нигматуллин отметил, что сейчас продолжается судебный процесс по разделу имущества.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее сообщалось о том, что Нигматуллин живет на съемной квартире после развода с женой.

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