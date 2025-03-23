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НХЛ вновь обновила прогноз, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В НХЛ прогнозируют, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 16 апреля 2025 года
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Пресс-служба национальной хоккейной лиги (НХЛ) после матча «Вашингтона» и «Флориды» в регулярном чемпионаты обновила прогноз, когда игрок «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге.

Овечкин забивает в среднем 0,65 гола за игру в этом сезоне. Это может позволить обойти Уэйна Гретцки в гостевом матче 16 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 6:3. Овечкин не отметился результативными бросками, от отдал две результативные передачи.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» победил «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. В этом матче Овечкин хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадец, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее сообщалось о том, что приостановивший карьеру игрок «Вашингтона» будет ездить на матчи ради Овечкина.

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