Приостановивший карьеру игрок «Вашингтона» будет ездить на матчи ради Овечкина

Шведский нападающий Никлас Бекстрем, который в 2023 году приостановил карьеру из-за травм, будет ездить на матчи со своим бывшим клубом «Вашингтон Кэпиталз», чтобы лично увидеть, как его друг — российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин — побьет «вечный» снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом написал журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети X.

«Бекстрем сказал, что намерен начать ездить с командой, чтобы быть уверенным, что он будет на арене, когда это произойдет», — отметил он.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. Также «Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский хоккеист, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее в Госдуме рассказали, почему Овечкин хочет вернуться в «Динамо».