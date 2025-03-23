Знаменитая фигуристка назвала лучший номер «Русского вызова»

Российская фигуристка Бетина Попова, чемпионка Универсиады в танцах на льду, в комментарии для «Газеты.Ru» оценила итоги турнира «Русский вызов», согласившись с победой Марка Кондратюка и отметив, что номер занявшего второе место Дмитрия Алиева не вполне соответствовал заявленной теме соревнований «хорошее настроение».

«Наверное, согласна, что выступление Кондратюка было лучшим номером на сегодня. Какие-то вписанные именно балетные классические паттерны в исполнение в фигурном катании. И в целом очень хорошая получилась миниатюрка. Номер получился очень хороший, в тему, исполнен изумительно – по нему вопросов нет. У Дмитрия Алиева, наверное, как и в случае с Анной Щербаковой он недостаточно хорошее настроение вызвал, скорее грустное. И для меня второе место должен был занимать Петя Гуменник. Он заморочился с костюмом, проработал новую для себя хореографию, и было видно, что готовился очень серьезно и раскрылся в новом виде. Именно для этого и нужен данный турнир – чтобы показывать себя с лучшей стороны».

Турнир «Русский вызов» прошел третий раз. В 2023 и 2024 годах в нем побеждал Алексей Ягудин, который в этот раз был ведущим вечера.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова больше не будет участвовать в Кубке Первого канала.