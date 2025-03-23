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Номер олимпийской чемпионки назвали не совсем подходящим для «Русского вызова»

Экс-фигуристка Попова: номер Щербаковой не совсем подходил для «Русского вызова»
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Владимир Песня/РИА Новости

Знаменитая российская фигуристка Бетина Попова, выигрывавшая в танцах на льду Универсиаду и этапы Гран-при, в комментарии для «Газеты.Ru» отметила красоту номера Анны Щербаковой в турнире «Русский вызов», подчеркнув, что он не совсем подходит по смыслу к выбранной тематике соревнований «хорошее настроение».

«У Анны Щербаковой был очень-очень красивый номер, но, как по мне, он не совсем проходил по тематике, которая была задана изначально у турнира. Но, конечно, мастерство Ани не вызывает сомнений, каталась она технично и очень красиво», — подчеркнула Попова.

Щербакова после своего выступления вышла на первое место в «Русском вызове», который прошел в Санкт-Петербурге, однако в итоге олимпийская чемпионка не попала в число призеров. Первое место занял Макар Игнатов, вторым закончил турнир Дмитрий Алиев, а третье место досталось серебряному призеру прошлогодних соревнований Елизавете Туктамышевой. Это был третий такой турнир в истории – в 2023 и 2024 годах побеждал Алексей Ягудин.

Ранее сообщалось, что Загитова больше не будет участвовать в Кубке Первого канала.

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