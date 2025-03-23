В Госдуме надеются, что Европа не будет давить на нового президента МОК

Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила свои высказывания о том, что новый президент МОК Кирсти Ковентри была лучшим кандидатом. Ее слова приводит Vprognoze.ru.

«Ну не то, что лучшим, но как африканка, да. Надеялась и надеюсь, что европейцы не будут сильно давить, с этой точки зрения», — заявила Журова.

20 марта Кирсти Ковентри стала первой женщиной в истории во главе МОК. Она является членом организации с 2013 года. Будучи спортсменкой, она завоевала семь медалей Олимпийских игр в плавании, из них две золотых. Она член МОК с 2013 года. В ее активе два золота, четыре серебра и бронза Олимпийских игр в плавании.

25 февраля 2025 года МОК призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. В организации уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее Ковентри назвали загадочной фигурой.