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Футболист «Зенита» рассказал, кто в команде хочет быть сигма-боем

Ерохин рассказал, кто в «Зените» хочет стать сигма-боем
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Официальный сайт РФС

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос, кто из игроков сине-бело-голубых хочет стать сигма-боем. Его слова приводит «Советский спорт».

«У нас есть молодые и перспективные ребята, которые стремятся к этому званию. Спросите лучше у Мостового», — заявил Ерохин.

Термином «сигма-бой» в интернет-культуре обозначают мужчину, который не боится быть собой, несмотря на социальные стандарты.

Ранее тренер сборной России Валерий Карпин назвал себя скуфом, а нападающего Артема Дзюбу — сигмой.

В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает третью строчку. Коллектив Сергея Семака набрал 43 очка за 21 матч и уступает «Спартаку» по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 46 баллами.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 30 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее выступающий за Замбию экс-игрок РПЛ оценил предстоящий матч с Россией.

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