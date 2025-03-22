Норвегия разгромила Молдову в отборочном матче на ЧМ

Сборная Норвегии по футболу разгромила национальную команду Молдовы в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Зимбру» в Кишиневе, закончилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Норвежцы уже в первом тайме забили четыре раза: отличились Эрлинг Холанд на 5-й и 23-й минутах, Тело Осгар на 38-й минуте и Александр Серлот на 43-й минуте. Окончательный счет установил Арон Доннум на 69-й минуте.

Сборные Норвегии и Молдовы выступают в группе I вместе с Эстонией и Израилем. Пятой командой станет проигравший в паре Германия — Италия в Лиге наций. В первой встрече победили немцы со счетом 2:1, а вторая игра состоится 23 марта.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее ФИФА начала процесс по возвращению России.