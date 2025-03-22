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Соболев оформил дубль за «Зенит»

Дубль Соболева помог «Зениту» разгромить БАТЭ со счетом 5:0
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Петербургский «Зенит» разгромил белорусский БАТЭ в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась на «Газпром-Арене», завершилась со счетом 5:0 в пользу «сине-бело-голубых». На 14-й минуте первый мяч забил Ильзат Ахметов. На 16-й минуте преимущество удвоил Вендел, на 25-й — счет разгромным сделал Нино. Во втором тайме дубль оформил Александр Соболев: он отличился на 56-й и 62-й минутах.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 43 очка за 21 тур и занимает третье место, уступая по дополнительным показателям «Спартаку» и отставая на три очка от «Краснодара». БАТЭ в первом туре своего национального чемпионата одержал победу и занимает промежуточную вторую строчку.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сборная России пошутила над заменой Артема Дзюбы.

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