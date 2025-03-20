Российский чемпион UFC принял дату следующего поединка

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Магомед Анкалаев рассказал в своих соцсетях, что принял дату реванша против бразильца Алекса Перейры.

«Я получил дату реванша и уже принял ее. Надеюсь, мой оппонент примет ее тоже. На сей раз бой не продлится пять раундов — у меня не почасовая оплата труда», — написал Анкалаев.

Анкалаев одолел Алекса Перейру 9 марта на турнире UFC 313.

Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой Анкалаева единогласным решением судей — 49-46, 48-47, 48-47. Анкалаев забрал у Перейры титул чемпиона промоушена в полутяжелом весе.

Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

Анкалаев в своей карьере до боя с Перейрой выиграл 20 поединков, проиграл один, а один из боев завершился вничью. Россиянин выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, WFCA (Мировой бойцовский чемпионат «Ахмат»), Oplot Challenge.

Ранее титул Анкалаева назвали кошмаром для UFC.