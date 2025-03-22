В Госдуме прокомментировали слова нового президента МОК о конфликте России с Украиной

Депутат Государственной думы Светлана Журова, в прошлом знаменитая спортсменка и олимпийская чемпионка Турина-2008 в конькобежном спорте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о позиции избранной президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри по поводу возвращения российский спортсменов в международные соревнования.

«Она сказала правильную вещь для президента Олимпийского комитета, может быть, поэтому она и выиграла: что конфликт между Россией и Украиной – это не только конфликт между ними, и спортсмены других стран в том числе, страдать от этого не должны. Это правильное мнение. Думаю, она еще говорила какие-то вещи, которые мы не слышали. Кулуарно где-то, встречалась с кем-то. Все равно все кандидаты имеют возможность выступать в разных аудиториях, высказываться, пусть мы этого не видели, но это все у них происходило. Она наверняка говорила и о введении каких-то новшеств, и с ней наверняка связывают не прошлое, а будущее, еще и женщина. Она каким-то образом разрушает стереотипы: из Африки, белая… Разрушается много стереотипов, что выглядит необычно. И люди наверняка считают, что она может что-то изменить в олимпийском движении», — отметила Журова.

Кирсти Ковентри вступит в должность летом этого года и станет десятым президентом в истории Международного олимпийского комитета и первой женщиной и представителем Африки на этом посту.

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