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В Госдуме рассказали, как Россия могла повлиять на выборы президента МОК

Депутат Журова: поддержка России могла сыграть с Ковентри злую шутку
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Zhang Yuliang/XinHua/Global Look Press

Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Турина-2008 в конькобежном спорте Светлана Журова в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о выборе Кирсти Ковентри президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я видела ее в трех фаворитах, которых называла. Почему я не хотела сильно за нее говорить? Я и за Самаранча не хотела говорить, хотя понимала, что он серьезный претендент. Чтобы его не связали с нами, мол, он поддерживает Россию. Так и про Ковентри. Она с Африканского континента, а с Африкой у нас отношения гораздо лучше, чем с Европой, поэтому было понятно, что ее обвинят в поддержке со стороны России. И это могло сыграть ей плохую службу. Как, помните, было с Трампом, которого обвиняли в связях с Россией, и первые годы он управлять вообще не мог – его там и судили, какой-то ужас был вообще. Так и с Самаранчем было. Я потом в шутку говорила: давайте поддерживать Коу, говорить, что он наш фаворит – может быть, тогда обвинят его и не выберут», — сказала Журова.

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри была избрана десятым президентом МОК, став первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту.

Ранее в Госдуме заявили о положительном настрое Томаса Баха к России.

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