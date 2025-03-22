Канадский хоккеист установил уникальное достижение в КХЛ

Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо установил рекорд по шайбам, заброшенным в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В последнем матче сезона «Салават Юлаев» встречался в гостях с казахстанским «Барысом». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу коллектива из Уфы. На 11-й минуте отличился Александр Хмелевский, на 18-й — Шелдон Ремпал. На 26-й минуте расстояние сократил Аслан Жуссупбеков. На 51-й минуте отличился Ливо, а на 56-й — Скотт Уилсон.

Эта шайба стала 49-й в регулярном чемпионате для Ливо. Таким образом, он превзошел достижение экс-игрока магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина — он забивал в одной регулярке 48 раз. Также Ливо ассистировал Уилсону. В его активе 80 (49+31) очков в 62 матчах чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции, набрав 93 балла. Соперником уфимского коллектива по первому раунду плей-офф станет либо «Сибирь», либо «Адмирал». Это станет известно после того, как клуб из Владивостока сыграет свой последний матч против «Нефтехимика».

Ранее стали известны еще две пары плей-офф КХЛ.