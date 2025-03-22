Шведский хоккеист заявил, что ему повезло играть с Овечкиным

Хоккеист Бекстрем: мне очень повезло играть с Овечкиным

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрем заявил, что ему очень повезло играть в одной команде с россиянином Александром Овечкиным, передает «Советский спорт» со ссылкой на RMNB.

«Я чувствую, что мне очень повезло, что много лет я играю за одну и ту же команду вместе с Овечкиным. Думаю, нам вероятно, стоит благодарить Брюса Будро за то, что он нас познакомил», — сказал Бекстрем.

Будро тренировал «Вашингтон» с 2007 по 2012 год.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. Также «Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский хоккеист, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее игрок «Вашингтона» Ларс Эллер заявил, что Овечкин умеет смеяться над собой.