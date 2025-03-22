«Никогда не было плохого дня в жизни»: игрок «Вашингтона» об Овечкине

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер заявил, что российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин распространяет вокруг себя только позитивные вибрации. Его слова приводит RG.

«Алекс любит шутить, он может смеяться над другими, он смеется над собой. С ним всегда весело, и это то, что я ценю в нем. Я всегда говорю, что у Ови никогда не было плохого дня в жизни. Вот как он выглядит каждый день», — заявил он.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. Также «Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от «вечного» снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский хоккеист, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее в Госдуме рассказали, почему Овечкин хочет вернуться в «Динамо».