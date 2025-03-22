Российский футбольный арбитр может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

Baza: арбитр Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

Российский арбитр Владислав Безбородов может стать подозреваемым в деле о мошенничестве, передает Telegram-канал Baza.

Самарские следователи МВД выявили схему, по которой российские судьи могли получать деньги. Чаще всех в материалах дела упоминался именно Безбородов.

Чаще всего арбитры брали деньги с представителей сразу двух команд. Это значит, он не оказывал влияние на результат, а занимался мошенничеством.

Следователи до сих пор не вызвали Безбородова на допрос, опасаясь, что «могут не дожать его».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

28 ноября в связи с этим заявлением состоялось внеурочное собрание Российской премьер-лиги (РПЛ). Позднее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что настроен решительно разобраться в коррупционном скандале, который возник вокруг судейского корпуса в российском футболе. 4 декабря стало известно, что полиция начала проверку по этому делу.

Ранее Федорищев ответил, занимается ли «Зенит» подкупом судей.