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Друг экс-капитана «Автомобилиста» опроверг информацию о смерти игрока из-за наркотиков

Друг Малыхина Галимуллин заявил, что хоккеист не употреблял запрещенные вещества
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший хоккеист системы «Автомобилиста» Данил Галимуллин раскрыл подробности смерти друга, экс-капитана команды Федора Малыхина, отметив, что произошедшее никак не связано с наркотиками. Его слова приводит РИА Новости.

«Тут могу сказать, что Федор не увлекался запрещенными веществами и алкоголем, это тысячу процентов. И не заливал свои переживания спиртным. В справке о смерти написано: «Внезапная остановка сердца». Никаких наркотиков не было обнаружено ни в крови, ни на месте трагедии», — заявил он.

О смерти Малыхина стало известно 18 марта.

Малыхин провел в Континентальной хоккейной лиге 548 матчей, в которых набрал 220 (107 + 113) очков. Хоккеист в своей карьере также выступал за казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь», омский «Авангард».

Малыхин родился 13 ноября 1990 года. Он начал карьеру в 2007 году в команде «Автомобилист-2». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дебютировал в составе «Автомобилиста» в 2011 году. На матче Звезд КХЛ 2014 играл за команду «Восток».

С 2023 года Малыхин находился без клуба. Его последним клубом был «Авангард». Он выступал за клуб из Омска с 2022 года. Всего в КХЛ он провел 497 матчей, забросив 98 шайб.

Ранее была названа официальная причина смерти хоккеиста Малыхина.

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