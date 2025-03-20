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Была названа официальная причина смерти хоккеиста Малыхина

Официальной причиной смерти хоккеиста Малыхина стала сердечная недостаточность
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-капитан екатеринбургского «Автомобилиста», обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин скончался от сердечной недостаточности. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документ.

Из него следует, что причинами кончины игрока стали левожелудочковая сердечная недостаточность и внезапная сердечная смерть.

Малыхин провел в Континентальной хоккейной лиге 548 матчей, в которых набрал 220 (107 + 113) очков. Хоккеист в своей карьере также выступал за казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь», омский «Авангард».

Малыхин родился 13 ноября 1990 года. Он начал карьеру в 2007 году в команде «Автомобилист-2». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он дебютировал в составе «Автомобилиста» в 2011 году. На матче Звезд КХЛ 2014 играл за команду «Восток».

С 2023 года Малыхин находился без клуба. Его последним клубом был «Авангард». Он выступал за клуб из Омска с 2022 года. Всего в КХЛ он провел 497 матчей, забросив 98 шайб.

Ранее стала известна дата похорон экс-капитана «Автомобилиста».

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