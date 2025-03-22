17-летняя Андреева первой в 2025 году достигла юбилейной отметки

17-летняя Андреева первой в 2025 году одержала 20 побед на уровне WTA

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая шестое место в мировом рейтинге, первой в 2025 году достигла отметки в 20 выигранных матчей на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA).

Юбилейной победы Андреева достигла в ночь на 22 марта, когда в матче второго круга турнира серии WTA-1000 в Майами обыграла свою соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча, которая продолжалась 1 час 8 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:2.

В следующем туре Андреева сразится с победительницей противостояния между 17-й ракеткой мира американкой Амандой Анисимовой и 67-й в мировом рейтинге Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта.

До «тысячника» в Майами Андреева выиграла два подряд аналогичных турнира в Дубае и Индиан-Эллсе, что позволило ей подняться на шестую строчку мирового рейтинга.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница четырех турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее Арина Соболенко ответила, станет ли 17-летняя Андреева первой ракеткой.