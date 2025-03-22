«Моей заслуги нет»: экс-партнер Овечкина по «Вашингтону» о близости к рекорду Гретцки

Шведский нападающий Никлас Бекстрем, который в 2023 году приостановил карьеру из-за травм, оценил свой вклад в успехи российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» в погоне за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт лиги.

«Очевидно, это все он. В этом моей заслуги нет. Я не собираюсь отнимать у Алекса момент, чтобы блистать. Мне очень повезло, что я, прежде всего, много лет играл за одну и ту же организацию и играл с Овечкиным», — заявил он.

Бекстрем и Овечкин играли вместе с 2007 года.

В ночь на 21 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 3:2 и гарантировал себе выход в плей-офф. Также «Кэпиталз» стали первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

Овечкин, который провел на льду чуть больше 15 минут, нанес четыре броска в створ ворот противника и отличился одним голом. Тем самым хоккеист довел общее количество шайб, заброшенных им в играх регулярных чемпионатов НХЛ, до 888.

Теперь отставание российского спортсмена от Гретцки составляет всего шесть голов. Канадский хоккеист, в том числе выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», за свою карьеру смог забросить 894 шайбы.

Ранее Бекстрем изъявил желание ездить на матчи команды, чтобы увидеть рекорд Овечкина.