Аргентина без Месси обыграла Уругвай в квалификации ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футболу на выезде обыграла команду Уругвая в матче 13-го тура южноамериканского квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Встреча, которая состоялась в Монтевидео, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этом поединке оформил Тьяго Альмада, который поразил ворота соперников на 68-й минуте.

Сборная Аргентины была вынуждена несколько завершающих минут поединка играть в меньшинстве после того, как уже на пятой компенсированной ко второму тайму минуте прямую красную карточку получил Николас Гонсалес.

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который на клубном уровне выступает за американский «Интер Майами», пропускает мартовские матчи команды из-за полученного повреждения.

Аргентинская сборная возглавляет турнирную таблицу южноамериканской квалификации, набрав 28 баллов. В следующем матче, который пройдет в ночь на 26 марта, Аргентина сразится с национальной командой Бразилии. Уругвай, в активе которого 20 баллов и четвертая строчка, вечером 25 марта по московскому времени встретится с соперниками из Боливии.

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