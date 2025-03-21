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В Госдуме рассказали, почему Овечкин хочет вернуться в «Динамо»

Депутат Журова: Овечкин хочет вернуться в «Динамо» из-за Олимпиады
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Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters

Депутат Государственной думы Светлана Журова, олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте, в комментарии для «Газеты.Ru» высказалась о том, как в России будут праздновать достижение Александра Овечкина, когда он побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, а также предположила, почему он хочет вернуться завершать карьеру в московском «Динамо».

«У нас тоже следят, по-моему, какой-то отсчет сделали. В любом случае, мы же раньше, когда привозили Кубок Стэнли, его показывали всем, если наши игроки входили в составе победителей. У Саши тоже будут и интервью, и все такое, когда он побьет рекорд. Потом он же собрался вроде бы приехать сюда играть. Еще думаю, он хочет закончить с олимпийской медалью. Если в этом сезоне он закончит с рекордом и уйдет в «Динамо», ему не нужно будет думать обо всех этих ограничениях от НХЛ, если нашу сборную допустят до Олимпиады: страховка, разрешения. Наверное, он решил, что так ему будет проще сыграть за сборную, помочь ребятам. И сейчас те голы, которые он забивает, в них есть большая помощь команды. Там стараются, чтобы рекорд был. Ну а нам важна его сыгранность с партнерами по сборной России, если он будет играть на Олимпиаде».

В данный момент на счету Овечкина 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Владеющий рекордом Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы за карьеру. Контракт Александра Великого с «Вашингтон Кэпиталз» будет действовать еще один сезон.

Ранее Овечкин установил рекорд НХЛ.

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