Иностранного игрока «Зенита» назвали находкой для РПЛ

Российский тренер Валерий Непомнящий восхитился новичком петербургского «Зенита» — бразильским полузащитником Луисом Энрике. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Мне кажется, Луис Энрике из «Зенита» — это просто находка для нашего российского чемпионата. Конечно, он очень силен по многим параметрам. В «Спартаке» также были серьезные переходы в зимнем трансферном окне, но они пока себя еще не проявили. Поэтому игроки резерва на данный момент», — заявил он.

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и московским «Спартаком» (1:2) Энрике оформил первый гол за петербургский клуб. После этого матча «Зенит» и «Спартак» имеют равное количество баллов в турнирной таблице РПЛ — 43. Лидером турнира является «Краснодар», в активе которого 46 баллов.

Контракт между Энрике и «Зенитом» заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

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